Sandıktan anlık ve doğru sonuç

31 Mart yerel seçimlerinde 61 milyonu aşkın seçmen 206 bin 555 sandıkta oy kullanacak. Sonuçlara ilişkin ilk veriler Anadolu Ajansı (AA) tarafından 3 aşamalı sürecin ardından ve YSK izin verdikten sonra kamuoyu ile anlık paylaşılacak. Ajans çalışanlarının sandık başından gönderdiği tutanak fotoğrafları, özel bir yazılım sistemi ve kontrol sorumluları tarafından teyit edilecek. AA, seçim verisi toplama işlemi kapsamında Amazon ve Microsoft ile işbirliği yaptı. Sandık başındaki ajans ekipleri tarafından AA'nın özel mobil uygulamasına yüklenecek olan ıslak imzalı sandık sonuç tutanak fotoğrafları, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi ile tarandıktan sonra AA veri tabanında toplanacak. 31 Mart gecesi, muhtarlık seçimleri hariç tüm tutanaklar, mobil uygulama ile veri şeklinde halka aktarılacak. Sistemde görünen sonuçlar ile tutanak belgesindeki veriler arasında farklılık görülmesi halinde yeniden kontrol yapılacak.Bunun yanı sıra olası bir siber saldırı ile karşılaşılması halinde emniyet birimleri duruma müdahale edecek. AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, son 2 seçimde sistemin başarıyla uygulandığını belirtti. Karagöz, "Hedefimiz AA'yı bir medya ve teknoloji üssüne dönüştürmek. AA'yı Reuters ve AP'nin ardından 3. büyük ajans yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.