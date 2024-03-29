Ülkü Ocakları’ndan Mansur Yavaş’a: Yavaş yavaş DEM’lenen ihanet

Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Mansur Yavaş, Ankara'ya hiçbir hizmeti ve hayrı dokunmayan, terör örgütlerinin elinde oyuncak olmuş, iradesini bölücü oylar için ipotek vermiş, çapsız, siyasi mankurttan başka biri değildir." dedi.



31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri'nin Türkiye'nin milli varlığı ve istikbali için hayati önemde, stratejik bir seçim olduğunu vurgulayan Yıldırım, " Yeminli Türk ve Türkiye düşmanlarının yer aldığı ve adına "kent uzlaşısı" denilen karanlık oluşumun sinsi bir şekilde belediyelere sızma girişimine şahit oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve milletinizin helal hazinesini; terör örgütü PKK'ya aktaran siyasetçi görünümlü bölücü teröristlerin; vatan, millet, din ve devlet düşmanlarının "kent uzlaşısı" adı altında kanser hücresi gibi belediyelerimize sızmaya çalıştıklarını görmekteyiz" diye konuştu.