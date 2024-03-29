YRP adayı çekildi

İZMIR'IN Bergama ilçesinde Yeniden Refah Partisi Bergama Belediye Başkan adayı Mutlu Metin, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak Cumhur İttifakı Bergama Belediye Başkan adayı Doktor Sadık Doğruer lehine adaylıktan çekildiğini açıkladı. Kendisini destekleyen Yeniden Refah Partililerden pazar günü yapılacak yerel seçimler için Cumhur İttifakı adayı Sadık Doğruer'e destek vermelerini isteyen Metin, "Belediye Başkan adayı Sadık Bey'in adına belediye başkan adaylığından çekiliyorum. Bizim için siyaset yeni başlıyor" ifadelerine yer verdi.