Başkan Erdoğan, gençlerle buluşmasında Ahmet Kaya şarkısında duygulandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Her şeyden önce dertli olacaksın. Dertli olmadığın müddetçe bu deprem bölgelerinde gereği yapılmaz, yapamazsın. Şu anda İstanbul'daki zat dertli değil. Ne zaman sel, afet böyle bir şey olsa bu beyefendi bir defa İstanbul'da değil. Nerede? Bakıyorsunuz kayakta. Nerede, bakıyorsunuz farklı farklı yerlerde istirahatte. Aşacağı iş değil." dedi.

Başkan Erdoğan Ahmet Kaya'nın 'Anne' şarkısıyla duygulandı | Video

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul" programında, bir gencin soru sormasının öncesinde, Başkan Erdoğan ve merhum sanatçı Ahmet Kaya'nın 29 Ekim 1998'deki konuşmalarından kesitlerin yer aldığı bir video izletildi.

Video gösteriminin ardından Başkan Erdoğan'ın, Kaya'nın şarkısının dinletilmesini istemesi üzerine salondakilere, "Şafak Türküsü" isimli şarkı dinletildi.

Şarkının ardından, sunucu Pelin Çift'in "Efkarlandınız mı?" diye sorduğu Erdoğan, "Evet, Ahmet Bey ben cezaevine giderken, Kazlıçeşme'de son uğurlama programıma katılıp, orada bu şarkı, türkülerini söyledi. Ve yani bir dava, fikir insanı için böyle bir şeyin yapılması kabullenilemez diye. Tabi o günden bugüne, hatta ben Başbakanlığım döneminde Türkiye'ye nakli kubur ile getirmek istedim Ahmet Kaya'yı ama olmadı." dedi.