Görev bilinciyle yaşadı adalet için şehit oldu

stanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 31 Mart 2015'te görevi başındayken, DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin üzerinden 9 yıl geçti. İsmi Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda yaşatılan Mehmet Selim Kiraz'ı, meslek arkadaşları SABAH'a anlattı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri Atilla Öztürk, "Mehmet Selim Kiraz'ın adalete olan inancı, çalışma azmi, candan dostluğu ve Selim ismi ile müsemma yumuşak başlılığı yargı camiası ve biz arkadaşları tarafından yakinen bilinen bir gerçektir. Bir Mehmet aramızdan ayrılır, bin Mehmetler doğar" dedi. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Doğan, "Şehitliğe çok önem verirdi.Nitekim kendisi de o çok sevdiği şehitlerden oldu" dedi. Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Bülent Dalkıran, "Çizgisini hiç bozmadan, eğilmeden, bükülmeden, kırmadan, dökmeden görevini yaptı. Ağaçlar misali dimdik ayakta öldü" ifadelerini kullandı. Bakırköy Hâkimi Fatih Kılınçaslan, "Alçakgönüllüydü. Eyüpsultan ve o muhiti çok severdi. Nitekim de maksuduna kavuştu. İşinde hak ve adalete dikkat eder, titiz çalışırdı. Kendisine bile bir haksızlık yapılsa itidalden uzaklaşmazdı. Ruhu şad olsun" şeklinde konuştu.