Günde 2 bin 800 hasta kabul etti: 498 deprem izolatörlü sağlık kalesi

Kütahya, modern ve nitelikli sağlık hizmetlerinde yeni bir döneme girdi. Tam donanımlı Kütahya Şehir Hastanesi, tıbbi cihazların test süreçlerinin başarıyla tamamlanmasının ardından hastaları kabul etmeye başladı.Vali Musa Işın ve Belediye Başkanı Alim Işık'ın incelemelerde bulunduğu hastaneye ilk gün 1200, ikinci gün ise 1600 hasta başvurdu. Hastanenin en önemli özelliği 498 deprem izolatörüyle büyük şiddetteki sarsıntılarda bile kesintisiz hizmete devam edebilecek olması.Vali Işın" Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitemiz bünyesinde 600 yataklı ikinci bir hastane daha inşa edeceğiz" dedi. Hastanede 202 poliklinik, 20 ameliyathane, 610 yatak bulunuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Çok sayıda hizmeti tek çatı altında toplayan şehir hastanemiz, bazı özellikli tedavi imkânlarını da sunuyor. Kütahya'mıza hayırlı olsun" mesajını paylaştı.