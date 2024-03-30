Gururun en büyüğü: Böyle bir merkez dünyada yok!

NADİR HASTALIKLARA

DİJİTAL RUHSAT

DÜNYADA İLK OLACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Benim rüyam' diyerek çizdiği vizyonla inşa edilen şehir hastanelerinin en büyüğü İstanbul Sancaktepe'de yükseliyor. Türkiye'nin pandemi döneminde dünyayı imrendiren güçlü sağlık altyapısının en önemli zinciri olacak hastanenin inşasına geçtiğimiz ekim ayında başlanmıştı.4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nın da yer aldığı askeri arazi üzerine pandemiyle mücadele için yapılan bin 8 yatak kapasiteli Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bitişiğindeki dev sağlık üssü 1.5 milyon metrekare üzerine 4 bin 100 yataklı olarak planlandı. Projenin tamamlanmasıyla Feriha Öz ve Sancaktepe Şehir Hastanesi birleşecek ve bu kompleks 5 bin 108 yatak kapasitesine ulaşacak. SABAH, bölgedeki hummalı çalışmaları yerinde izledi.Sancaktepe Şehir Hastanesi'nin öne çıkan özelliklerinden biri dünyada alkol ve madde bağımlılarının tedavisi için bir ilk olan Bahar Merkezi'ni bünyesinde barındırması. 50 yataklı rehabilatasyon merkezi villa tarzında yapılacak bağımsız birimlerden oluşacak. Oluşturulacak tarım alanları, seralar ve atların bulunduğu padoklarla burada tedavi görenler hayata yeniden bağlanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "AMATEM, ÇEMATEM lojmanları da burada olacak" dedi.SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca hastane inşasının sürdüğü bölgede yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada "Türkiye'de ilk olacak gen ve hücre terapi merkezi de bu dev kompleks içinde bulunacak. Kişiye özel hem ilaç üretimi hem de tedavinin yapılacağı bu merkezde ruhsat dijital olarak düzenlenecek. Her hasta için ayrı dijital ruhsatlamanın yapılması dünyada da bir ilk olacak" dedi.Sancaktepe Şehir Hastanesi kompleksinde Genel Hastane, Fizik Tedavi Hastanesi, yüksek güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Kalp Cerrahisi Hastanesi ve Kadın- Çocuk Hastanesi olmak üzere 6 ayrı birim bulunacak.