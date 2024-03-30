Hasan Hüseyin Ceylan Yeniden Refah tabanına seslendi: Murat Kurum’a oy verin

Ceylan, "Ankara'da da aynı durum var. Turgut Altınok büyük bir atağa kalkmıştır. Şu anda ön plana geçmiştir alınacak yüzde 4'lerde 5'lerde bir Ankara oyu, Suat Kılıç ile alınacak bir oy Turgut Altınok'a kaybettirilirse Erbakan Hocamın meşhur cümlesi şu 'bugüne kadar dua alıyordu dikkat etsin beddua almasınlar'. Refah Partisi MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz'ün Erbakan Hoca'nın bütün hayatı boyunca onun hizmetkarlığını, onun adeta bir müridi gibi manevi hizmet eden Abdurrahman Akyüz'ün alnından öpüyorum ve onun söylemleri doğrultusunda tabanın harekete geçmesini, Yeniden Refah Partisi'nin, Yeniden Saadet olmamasını diliyorum." dedi..