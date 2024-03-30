Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Sancaktepe ve Sultanbeyli mitinglerinde yaptığı konuşmada kente dair plan ve projelerini anlattı. CHP'li İBB yönetimini eleştiren Kurum şunları söyledi: "Son 5 yılda İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu. Bu milleti kandırdılar. Ulaşım sorunu çileye dönüştü. İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar. Nerede bir menfaat görseler hemen oraya gidip çadır kuruyorlar. Devlete, millete mal beyanlarını açıkladılar. Sonra bir baktık ki 1.5 milyar liralık yeni mallar ortaya çıktı. İstanbullulardan mal beyanını niye saklarsın?.. Biz afet bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, bunlar kendi konforları için Boğaz'a nazır villa yapma derdine düşmüşler. Biz İstanbul'u asla kendi kaderine bırakmayacağız. Bu millet kendini unutanlara kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak. 31 Mart'ta gelin, sağlam İstanbul'dan yana olun. Her bir oy tohumdur, hizmet görürse, emek verilirse yeşerir, fidan olur, orman olur."