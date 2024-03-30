Seçim sahada kazanılır sandıklara sahıp çıkın

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde AK Parti İl Başkanlığı'nın düzenlediği Sandık Görevlileriyle İftar programına katıldı. Yarın yapılacak seçimlerde sandık görevlilerinden AK Parti'yi temsilen sandıklara sahip çıkmalarını isteyen Erdoğan şöyle konuştu:Bu seçimlerde sandığa gidecek vatandaşın iradesine müdahale için pek çok kirli pazarlıkların yapıldığına şahit olduk. Şu anda öyle kirli pazarlıklar var ki, İstanbul'daki büyükşehir adayı, malum partinin, CHP'nin adayı bu oyunların, bu tezgahların peşinde. Bilhassa İstanbul'un geleceğiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir oyun oynanıyor. İstanbul'un hiçbir meselesi gündemlerinde olmayanların yarısı yalan, yarısı yanlış bilgilerle yürüttükleri kampanyanın arkası bir hayli karanlıktır. Ama benim halkım bu seçimlerde Ekrem Efendi'ye böyle bir yol göstermeyecek. İnşallah biz Allah'ın izniyle muradımıza ereceğiz.Kimi partiler kendi seçmenlerinin oyunu adeta işporta pazarına çıkardı. Kazanmak değil, kaybettirmek için ortada dolaşanların motivasyon kaynaklarının hiç de masum olmadığı açıktır. Bavul bavul dolarlar, avrolar, bu görüntülerin siyaseti kirlettiği bir ortamda kimse böyle bir tabloyu ilkeyle, davayla, siyasi görüş farklılığıyla izah edemez.Seçim sahada kazanılır, sandıkta tescil edilir. Asıl önemli vazife pazar günü sizi bekliyor. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı temsilen sandıklara sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. İşi hiç olmadığı kadar sıkı tutmamız gerekiyor. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok ama bizim namusumuza emanet edilmiş tek bir kardeşimizin oyunun zayi edilmesine de rıza gösteremeyiz.Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor. İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yılı daha aynı akıbete uğratamayız. Biz Murat Kurum kardeşimizin hem şehrin son dönemdeki kayıplarının telafisi, hem de geleceğe hazırlanması hususundaki becerisine güveniyoruz. Allah'ın izniyle 1 Nisan'da İstanbul'un gözlerini yeni bir döneme açacağına inanıyorum.