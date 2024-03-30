Sıfır Atık dünyaya nefes oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nden alınan ilhamla Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' 2. yılını doldurdu.Sıfır Atık Projesi ile 2017'de tanışan Türkiye, o zamandan bu yana önemli bir yol kat etti. Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan proje, toplumdan büyük destek gördü ve sınırları aşan bir çevre hareketine dönüştü. Kısa sürede büyük bir başarıya imza atan proje, 2 yıl önce başarısını taçlandırdı. Türkiye'nin ana sunucu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi.Sıfır Atık Günü'nün ikinci yılında, dünya çapında birçok başarılı atık yönetimi projesi ve girişim, göz kamaştırıcı sonuçlar elde etti. Bugün, dünya genelinde birçok ülke ve topluluk, atık azaltma stratejilerini gözden geçiriyor ve herkesi daha sorumlu davranmaya teşvik ediyor. Ülkemizde ise geri dönüşüm oranları önemli ölçüde arttı. 2017'de yüzde 13 olan geri dönüşüm oranı, 2023'te yüzde 35'e yükseldi. Türkiye, geri dönüşüm oranında Avrupa Birliği ortalamasının üzerine çıktı.Sıfır Atık Projesi, atık yönetimi konusundaki farkındalığı önemli ölçüde artırdı. Artık insanlar, atıkların geri dönüştürülmesinin önemini daha iyi anlıyor ve günlük yaşamlarında daha az atık üretmeye çalışıyor. 2017'de günlük 1.2 kg olan kişi başı atık miktarı, 2023'te 0.8 kg'a düştü. Evlerden işyerlerine, okullardan kamu kurumlarına kadar her yerde sıfır atık uygulamaları hayata geçirildi. Ekonomik ve sosyal faydalar sağlandı. Geri dönüşümün artmasıyla yeni iş imkanları oluşturuldu ve kaynak tasarrufu sağlandı.Ekonomiyede katkıda bulunan Sıfır Atık Projesi sayesinde, geri dönüşümden elde edilen gelir 10 milyar TL'ye ulaştı. Hedef, 2035 yılına kadar geri dönüştürülebilir tüm atıkların yüzde 60'ını geri dönüştürmek. Bu hedefe ulaşmak için çalışmalar ise sürdürülüyor. Toplumun her kesimine yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yapıldığı proje kapsamında, atık yönetiminin önemi ve geri dönüşümün faydaları anlatıldı. Sıfır Atık Projesi'ni desteklemek için yasal düzenlemeler de yapıldı. Bu düzenlemelerle, atık yönetiminin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması sağlandı. Aynı zamanda geri dönüşüm altyapısı da geliştirildi. Geri dönüşüm kutuları yaygınlaştırıldı ve geri dönüşüm tesislerinin sayısı artırıldı.