Tacizci CHP’linin kızı ifade verdi

HP Mamak ilçe teşkilatında yaşanan ve SABAH'ın duyurduğu taciz skandalında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Partili bir kadına yönelik eylemleri nedeniyle tutuklanan Mamak İlçe Sekreteri Hasan A.'nın tanık olarak dinlenen kızı, babasının tacize varan eylemlerde bulunduğunu doğruladı. Ankara'da CHP Mamak İlçe Sekreteri Hasan A., geçen ay 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında iddiaya göre CHP Mamak İlçe Eğitim Sekreteri B.K.G. ile yakınlık kurmak istedi. B.K.G'nin teklifi reddetmesi üzerine ısrarlarına devam eden Hasan A. cinsel saldırıda bulundu. Hasan A. ardından mağdura silah fotoğrafları göndererek tehdit etti. B.K.G.'nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada 'cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlarından gözaltına alınan Hasan A. tutuklandı. Soruşturma kapsamında Hasan A.'nın kızı ise tanık olarak ifade verdi. Hasan A.'nın kızı, babasının bir süredir B.K.G.'yi rahatsız ettiğini, tacize varan eylemlerde bulunduğunu söyledi.