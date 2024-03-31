AK Parti Muğla Adayı Ayaydın: Muğla’ya katkı sunmaya devam edeceğiz

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın, 31 Mart Yerel Seçim sonuçları dolayısıyla bir açıklama yaptı. Ayaydın, "Demokrasimiz adına son derece olgun bir seçimi geride bıraktık. Muğla'ya hizmet etmek için aday olduğum bu süreçte benim yanımda yer alan, gözlemleri, deneyimleri ile bize destek olan, hazırladığımız projelerimize katkı sunan, gittiğimiz her yerde bizi samimi şekilde karşılayan, bize oy veren veya vermeyen tüm Muğlalı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum.

Bu hizmet yarışında ipi göğüsleyen Ahmet Aras kardeşimi arayarak kutladım, görevinde başarılar diledim. Muğla'nın menfaatleri neyi gerektiriyorsa bundan önce olduğu gibi bundan sonra da katkı sunmaya devam edeceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.