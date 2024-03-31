AK Parti’nin en genç Belediye Başkan Adayı Karabük Belediye Başkanı oldu

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde AK Parti'nin en genç Belediye Başkan Adayı olarak seçime giren 36 yaşındaki Özkan Çetinkaya Karabük Belediye Başkan Adayı oldu.

Başta birinci deprem bölgesinde yer alan Karabük iline depreme dayanıklı konutlar olmak üzere sosyal birçok projesi olan Çetinkaya, "Hazırladığımız kitapçık da yer alan projelerimiz kitap üzerinde kalmayacak. Ne projemiz varsa milletvekillerimizin ve hükümetimizin destekleri ile tek tek hayata geçirip ilimizi Türkiye'nin örnek gösterilen ili yapacağız. Ayrıştıran değil, birleştiren, değerli hemşerilerimin katılımı ve ortak akıl ile hayata geçirmek için 1 Nisan'dan itibaren çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.