Gaziantep’te 500 konut teslim edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazi Konut tarafından Güneyşehir bölgesinde yapımı tamamlanan 500 konutun anahtarları törenle hak sahiplerine teslim edildi. Yapımı tamamlanan Gazi Konut Güneyşehir konutları 1'inci etabında 110 metrekare büyüklüğünde 3+1 236 konut yer alırken, 93 metrekare büyüklüğünde 2+1 264 konut bulunuyor. Planlanan süresinden önce tamamlanan Güneyşehir konutlarının 2'nci etabı kapsamında ise 100 konut için talepler toplandı. Anahtar teslim töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Belediye bünyesinde sorun çözme kapasiteni güçlendirmek gerekiyor. Bazen bu da yavaş kalıyor ve bunu da çözmek için Gazi Konut'u kurduk. İşi ehline verip adaletli davranmayı öncelik edindik. Bu memleketin en büyük iki sorunu var: Konut ve trafik. Bu şehir için yapacak çok işimiz, sevdamız, hayallerimiz var" dedi. Tören sonrası örnek daireler gezildi.