İstanbul’da 7’den 70’e yerel seçim heyecanı yaşandı

Beş yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçecek İstanbullular, sabah saatlerinden itibaren sandıkların kurulduğu okullara akın ettiler. Vatandaşlar demokratik haklarını kullanmak ve yerel İdareler yöneticilerini değiştirmek için 7'den 70'e tüm vatandaşlar oy verecekleri okullara ve sandık başlarına giderek heyecanı yaşadılar.

SANDIK YEMİNİ EDEREK GÖREVE BAŞLADILAR

İstanbul'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Üsküdar, Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kağıthane Aşık Veysel İlkokulu'nda oy verme işlemi başlamadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle, "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."

Öğle saatlerine doğru sandıklarda yoğunluğun arttığı görülürken oylamada 22 adayın ve 4 tercih yapılacak olması ve pusulaların zarfa katlanıp koyulması seçmenlerin kabinlerde uzun kalmasına neden oldu. Kentte bu seçimde 33 bin 228 sandıkta 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gitmesi nedeniyle İstanbul'daki tüm ilçelerde seçmenler, sandıkların bulunduğu sınıfların önünde uzun sıra oluşturdu. Vatandaşlar, sandık görevlilerinden aldıkları pusulalarla kabine girip oylarını kullandı. Okulda zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da oyunu kullandıktan sonra seçim bölgesindeki okulları gezdi. Atikali İlkokulu'ndaki seçim görevlilerine başarılar dileyen Turan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

SANDIK GÖREVLİSİ KADIN FENALAŞTI

Kağıthane Ahmet Çuhadaroğlu Ortaokulu'nda "1226" numaralı sandıkta görevli bir kadın, fenalaşarak baygınlık geçirdi. Okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı görevli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İSTANBUL'DA SEÇİM NEDENİYLE YOLLAR BOŞ KALDI

İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken yollar boş kaldı. Saat 08.00'de oy verme işleminin başladığı İstanbul'da, vatandaşlar erken saatlerden itibaren oy kullanacakları okullara gitmeye başladı. Oy kullanma işleminin sürdüğü megakentte, vatandaşlar oy verdikten sonra güzel havaya rağmen evlerinde kalmayı tercih etti. Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 4, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 8 ölçüldü.

86 YAŞINDA BASTONUYLA OY KULLANMAYA GİTTİLER

Kağıthane İmece İlkokulu'nda oyunu kullanmak için 80 yaşındaki eşi Elif ile birlikte bastonlarıyla gelen 86 yaşındaki Muammer Yüksel, "İstanbul için bu seçim hayırlı olsun kim hizmet ediyorsa Allah ona idare gücü versin. Hizmet edenler kazansın bizde demokratik hakkımızı kullanarak bize hizmet edecek ismi seçmek için sandık başına geldik" dedi.