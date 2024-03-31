Murat Kurum’dan yerel seçim mesajı: Bir oyla ne değişir demeyin ve mutlaka oyunuzu kullanın

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum, ilk kez oy kullanan oğlu Mehmet Kurum ve küçük kızı Zehra ile birlikte 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için oyunu Kağıthane İmece İlkokulu'nda bulunan 1166 numaralı sandıkta kullandı. Oy verdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, "Biz de üç ay sonunda oyumuzu kullandık. Ve Şengül Hanım'la Mehmet'te ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun İstanbul'umuza. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle tüm İstanbullu hemşerilerimize seçim süreci boyunca beni kardeşleri, evlatları gibi ağırladıkları için ayrı ayrı teşekkür ederim. 3 ay sonunda oyumuzu kullandık. Şengül hanım ile birlikte, oğlum Mehmet de ilk oyunu kullanmış oldu. Oyumuzun İstanbul'umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah büyük bir demokrasi şöleni yaşayacağız. Bugün İstanbul'da, İstanbul'un geleceği adına çok önemli bir karar vereceğiz. Hem deprem riskinin ortadan kaldırılması hem trafik çilesinin bitirilmesi hem de İstanbul'da yaşayan her bir vatandaşımızın huzur ve güvenle yaşayabileceği adımı inşallah sandıkta birlikte atmış olacağız" ifadelerini kullandı.