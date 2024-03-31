Şehidin hatırası müze oldu

Jandarma Uzman Çavuş Ali Konukcu, Dörtyol Komando Tabur Komutanlığı emrinde görev yaparken, 2020 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralandı. Hastaneye kaldırılan Konukcu bir hafta sonra kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin Konya'nın Derbent ilçesine bağlı Arapözü Mahallesi'nde yaşayan babası Hasan ve annesi Ayşe Konukcu, oğullarının hatıralarıyla avunuyor.Anne Ayşe Konukcu, oğlunun yaralı olduğu haberi üzerine Hatay'a gitti. Oğlunun kurtulması durumunda var olan tek bir hayvanını onun için adak olarak adayacağına söz verdi. Ancak oğlu şehit düşen acılı anne, adak olarak adadığı bu hayvanı sattı. Parasıyla da oğlundan geriye kalan kıyafetleri, fotoğrafları ve kişisel eşyaları ile evlerinin bir odalarını müzeye çevirdi.Şehitliğin acısını da gururunu da yaşadıklarını anlatan anne Konukcu, "Oğlumdan geriye ne kaldıysa biz de olanları bu odada topladık. İstedik ki onun hatıraları hep canlı dursun. Odaya girmeye kıyamıyoruz. Girdiğimiz zaman da fotoğraflarıyla sohbet ediyorum. Evimize gelenler de odasını ziyaret ediyor. Askerliği çok istedi. 'Ölüm her yerde anne' dedi. Burada ölürsem 'Ali' orada ölürsem 'Şehit' olurum dedi. Ailesi olarak üzülüyoruz ama oğlumuz bu vatan için canını verdi. Bunun gururunu yaşıyoruz. Allah vatanımızı, milletimizi tüm kötülüklerden korusun. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Tek isteğim oğlumun adının yaşatılması" dedi.