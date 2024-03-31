Siber güvenlik Kasırgaya emanet

Yerel seçimlerde haberleşme altyapısının kesintisiz olarak sürmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) ekipleri gün boyu teyakkuzda olacak. Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği Kasırga'nın siber tehdit bertaraf altyapısı kötü niyetli hacker'lara karşı sistemi koruyacağı gibi sosyal medya platformları da yetkililerin merceğinde olacak. Seçim gecesi haber sitelerinde ve özellikle sosyal medyada manipülasyon yapmaya yönelik yalan haber ve bilgi yayanların tespit edilmesi çalışmaları anlık yapılacak. Haberleşmenin kesintisiz sağlanması ve siber saldırılarla mücadelede USOM, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı siber suçlarla mücadele birimleri ortak görev alacak.BTK binası içerisinde bulunan USOM merkezde siber suçların önlenmesine yönelik faaliyetlerini yürütecek olan birimler, 3 büyük operatörün temsilcileri ile de sürekli olarak video konferans yoluyla irtibat kuracak. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un bilgi ve bilişim daireleri seçim gecesi özel ekipler görevlendirecek. Öte yandan kamuda görevli siber güvenlik uzmanlarının da listelerinin güncellendiği öğrenildi.ANKARA