Şırnak’ta DEM Parti İl Başkanı dahil 5 gözaltı

Şırnak'ta resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti Belediye Başkanı Mehmet Yarka tekrar belediye başkanı seçildi. DEM Parti İl yönetimi ve bir grup seçimlerde şiabe olduğu iddiasıyla DEM Parti İl Binası önünde toplanmaya başladı. Slogan atan gruba polis dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Kalabalık grup eylemine devam edince polis müdahale etti.

İl Başkanı Abdullan Güngen ile birlikte 4 kişi gözaltına alınırken, grup içerisinde bulunanlardan bir kısmı polise taş atmaya başladı. Çevrede bulunan bazı araçların camları kırılırken, polis grubu dağıttı.