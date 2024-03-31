Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, oyunu ailesi ile birlikte kullandı

"İRADEMİZİ SANDIKTA BELİRTECEĞİZ"

Başkan Yazıcı, sandığa gitmenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Demokratik hakkını kullanan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu demokratik hakkını kullanmanın gerekliliğini ve mutlaka sandığa gitmesi gerektiğini hatırlatıyorum. Türkiye, diğer ülkelere ve dünyaya göre en yüksek katılım oranına sahip ülkelerin başında geliyor. İnşallah bu seçimde de yüksek bir oy katılımıyla, demokratik bir ülke ve demokrasiyi seven bir millet olarak irademizi sandıkta belirteceğiz."

Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, seçimlerin herkes için hayırlı olmasını ve vatandaşların demokratik hakkını kullandığı bugünün bayram havasında geçmesini diledi.