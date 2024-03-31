Uluslararası eğitimde küresel oyuncu olduk

Türkiye, ülkenin dört bir yanında her geçen gün akademik başarıları ve geniş sosyal imkânlarıyla yabancı öğrencilerin tercihi haline gelen üniversitelerimiz sayesinde eğitim ekonomisi alanındaki pazar payını artırıyor. 2009'da 30 bin olan Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 15 yılda 11 kattan fazla arttı. Türkiye'de bugün itibarıyla 338 bin 161 yabancı öğrenci eğitim alıyor. Bunun 195 bin 200'ü erkek, 142 bin 961'i kız öğrencilerden oluşuyor. Bu öğrencilerin 97 bin 272'si bu yıl kayıt yaptırdı. En çok uluslararası öğrenciye sahip 10 ülke arasında olan Türkiye'deki yabancı öğrencilerin yüzde 40'ı Ortadoğu, yüzde 23.3'ü Türk cumhuriyetleri, yüzde 19.8'i de Afrika ülkelerinden geliyor. Yabancı öğrenciden elde edilen gelir ise yılda 1.5 milyar dolar seviyesinde. Ancak bu rakam sadece eğitimden gelen gelir. Bu rakama öğrencilerin Türkiye içindeki konaklama, yeme içme gibi 1.5 milyar dolar yaşam maliyetleri de eklendiğinde yıllık 3 milyar dolara ulaşıyor. YÖK kaynakları 'Türkiye artık eğitim ekonomisinin küresel oyuncularından bir oldu' dedi.Türkiye'de en çok uluslararası öğrencisi olan 5 il: İstanbul (yüzde 35), Ankara (yüzde 6), Eskişehir (yüzde 6), Karabük (yüzde 3), Erzurum (yüzde 3).HİZMET ihracatının alt kalemlerinden biri olan eğitim sektörü tüm dünyada 300 milyar doların üzerinde bir hacme ulaşmış durumda. Yabancı öğrenci sayısı bakımdan ilk 10 sırada İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya ve Polonya gibi ülkeler var. Türkiye son yıllarda bu küresel pazardan önemli bir yere geldi. Özellikle Müslüman ülkelerin gençleri üniversite eğitimi için Türkiye'yi tercih ediyor.SABAH'A konuşan YÖK kaynakları Karabük Üniversitesi'nde bazı Türk öğrencilerin siyahi öğrencilerden zührevi hastalıklar kaptığına yönelik sosyal medyada gündem olan iddiaların arkasında Türkiye'nin yükseköğretim alanında kısa sürede yükselen uluslararası imajını zedelemeye ve yıkmaya yönelik kasıtlı girişimler olduğunu söyledi.