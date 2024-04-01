2024 yerel seçimde bir ilk! Ardahan Çıldır’da seçim tekrarlanacak

Aylarca süren çalışmaların ardından dün heyecanla beklenen yerel seçimler tamamlandı. Sonuçların da ilan edilmesinin ardından sıra yeni dönem için işe koyulmaya geldi. Ancak Ardahan'da durumlar karışık.
Çıldır ilçesinde 3 parti arasında kıyasıya bir yarış olacağı düşünülüyordu.
AK Parti ile CHP adayı eşit oy aldı
Oy sayımı süresince az farkla CHP'nin adayı Nurettin Aygün seçimi önde götürdü. Sandıkların yüzde 100'ünün açılmasıyla sonuçlarda AK Partili Kemal Yakup Azizoğlu ile Aygün'ün aynı oyu aldığı görüldü.
İki aday da yüzde 28,74 oy aldı.