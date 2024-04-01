2024 yerel seçimde bir ilk! Ardahan Çıldır’da seçim tekrarlanacak

Aylarca süren çalışmaların ardından dün heyecanla beklenen yerel seçimler tamamlandı. Sonuçların da ilan edilmesinin ardından sıra yeni dönem için işe koyulmaya geldi. Ancak Ardahan'da durumlar karışık.

Çıldır ilçesinde 3 parti arasında kıyasıya bir yarış olacağı düşünülüyordu.