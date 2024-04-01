DEM Parti İstanbul adayı Beştaş kendine oy veremedi

DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Meral Danış Beştaş, 1 Ekim tarihine kadar adres değişikliği yapmadığı için aday olduğu kentte oy kullanamadı. CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 2009 yılındaki yerel seçimlerde kaydı olmadığı için kendine oy verememişti. DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ikametgâh değişikliği yapacak olanların yasal olarak 1 Ekim'e kadar adres değişikliğini gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Aday çıkarma süreci ve Meral Danış Beştaş'ın adaylığı bu tarihten sonra belirlendiği için İstanbul'da oy kullanamayacaktır. İBB eş başkan adayımız Meral Danış Beştaş İstanbul'da seçim güvenliği sebebiyle, ikametgâhının bulunduğu Diyarbakır'da da oyunu kullanamayacaktır" ifadeleri kullanıldı.Öte yandan, 2009 yerel seçimlerde CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğu seçimde seçim kaydı Ankara olduğu için kendisine oy verememişti.