Deprem bölgesi AK Parti dedi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Parti adayı Fırat Görgel, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı AK Partili Fatma Şahin, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yine AK Partili Sami Er kazanırken, Osmaniye Belediye Başkanlığı'nı MHP'li İbrahim Çenet, Elazığ Belediye Başkanlığı'nı da AK Parti adayı Şahin Şerifoğulları kazandı.İki dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Fatma Şahin en yakın rakibine 70 binden fazla oy fark atarak koltuğu bırakmadı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Fırat Görgel de CHP'li rakibine 30 bin oy fark atarak başkanlığı kazandı.Hatay'da da AK Parti adayı Mehmet Öntürk, CHP adayı Lütfü Savaş'ın önünde yer aldı.Cumhur İttifakı'nın Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sami Er de CHP'li Veli Ağbaba'ya 40 bin fark atarak zafere ulaştı. Cumhur İttifakı'nın Elazığ Belediye Başkan adayı AK Partili Şahin Şerifoğulları da oyların yüzde 38'ini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de Cumhur İttifakı'nın adayı İbrahim Çenet, en yakın rakibini hezimete uğrattı. İbrahim Çenet, CHP'li adaya 15 binden fazla oy fark atarak zafere ulaştı.