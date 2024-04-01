Dünya liderlerinden Erdoğan’a tebrik

Dünya liderleri Başkan Erdoğan'ın arayarak Türkiye'nin yerel seçimleri demokratik olgunluk içinde ve huzur atmosferinde gerçekleştirmesinden dolayı tebriklerini iletti.Erdoğan'ın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefonda görüşmesinde Türkiye ile Özbekistan ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev'e teşekkür etti.Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile telefon görüşmesinde de Türkiye- Kırgızistan ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'de gerçekleşen yerel seçimler dolayısıyla tebriklerini ileten Caparov'a teşekkürlerini sundu.