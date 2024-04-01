İYİ Parti’de istifa sesleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sandıktan çıkan hayal kırıklığıyla parti merkezine geç gelirken Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel ise hiç gelmeyerek sessizliğini korudu. Sandıktan çıkan mağlubiyetin ardından Akşener'e yönelik istifa sesleri yükselirken, Akşener'in sağ kolu İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Akşener'i istifaya çağırarak partisinden istifa etti. Bu sene de yerel seçimlerde varlık gösteremeyen İyi Parti, sadece Nevşehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Sonuçların ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Divan Kurulu'nu toplayarak olağanüstü kongre sürecinin başlatılmasını istedi. Akşener'in istifa kararı alarak partinin başından ayrılma kararını yakın ekibine bildirdiği iddia edildi.