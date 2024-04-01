Kırklareli’nde kıran kırana yarış

Yerel seçimin en çekişmeli geçtiği illerden biri Kırklareli oldu. Cumhur İttifakı adayı Derya Bulut ve CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu arasında kıran kırana geçen seçimin kazananı Bulut oldu. Bulut oyların yüzde 40.64'ünü alarak başkan seçildi. Rakibi CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise yüzde 40.14 oy aldı. 5 yıl önceki seçimlerde yine iki aday arasında kıran kırana yarış olmuştu. Derya Bulut, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerde MHP'den aday olmuş ve 112 oy farkla seçimi kaybetmişti. Bulut 2019 seçimlerinde oyların yüzde 37'sini almış, Kesimoğlu ise oyların yüzde 37.3'ünü alarak başkan olmuştu.