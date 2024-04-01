Oy kullanmaya giden askerlere hakaret ettiler

Şırnak'ta gerçekleştirilen belediye seçimlerinde, askerler sandıklara otobüslerle geldi. Bu sırada oy işlemlerinin sürdüğü bir okulda DEM Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, askerlerin dışarıdan getirildiğini iddia ederek, vatandaşların tepki göstermesini istedi. Bu sırada bir grup DEM partili, askerlere hakaretler etmeye başladı. Polis bir kişiyi gözaltına aldı.Öte yandan, benzer bir provokasyon olayı da Mardin ve Ağrı'da yaşandı. DEM Partililer kaybetme durumu olan Savur ve Dargeçit ilçelerinde ilçede görev yapan güvenlik güçlerinin oy kullanmasına tepki gösterdi.Savur ilçesine giderek burada açıklama yapan DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, dışarıdan askerlerin getirilerek oy kullandıklarını iddia ederek, vatandaşları kışkırtmaya çalıştı.