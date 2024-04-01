Türkiye seçimini yaptı

Türkiye, dün gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde 5 yıllık süreyle kentleri yönetecek belediye başkanlarını seçti. Son derece olgunluk içerisinde yapılan seçimle Türk demokrasisi rüştünü bir kez daha ispatladı. Seçmen yerel yönetimlerde muhalefete sorumluluk verdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçmen, 2019 seçimlerindeki gibi tercihi CHP'nin adaylarından yana kullandı.Seçim sonucunda 30 büyükşehirde yeni bir denge oluştu. Resmi olmayan sonuçlara göre CHP 14, AK Parti 12, DEM 3 ve Yeniden Refah Partisi (YRP) 1 büyükşehirde yarışı önde tamamladı. AK Parti, Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Hatay'da seçimi kazandı. CHP ise Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Tekirdağ'da yarışı önde tamamladı. DEM Parti Diyarbakır, Mardin ve Van'da, YRP ise Şanlıurfa'da seçimi kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, büyükşehirler dışında kalan 51 ilde, AK Parti 12, CHP 21, MHP 8, İyi Parti 1, YRP 1 ve DEM Parti 7, BBP ise 1 ilde belediye başkanlığını kazandı. MHP 24 ilde aday çıkarmayarak AK Parti'nin adayını destekledi. AK Parti'nin adayları Aksaray, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çorum, Düzce, Elazığ, Isparta, Karabük, Niğde, Rize, Şırnak'ta kazandı. CHP'nin adayları ise Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Giresun, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Sinop, Uşak, Yalova, Zonguldak'ta yarışı önde bitirdi. MHP, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kars, Kırklareli, Osmaniye, Tokat illerinde başkanlığı kazanırken, YRP Yozgat'ta, İyi Parti Nevşehir'de, DEM Parti ise Ağrı, Batman, Bitlis, Hakkari, Iğdır, Muş, Siirt, Tunceli'de seçimi kazandı. Büyük Birlik Partisi (BBP) ise sadece Sivas'ta belediye başkanlığını kazandı.İstanbul'un 22 ilçesinde ittifak yapan CHP ve DEM Parti'nin ortaklığı İBB seçimlerine de yansıdı. "Tavşan aday" olarak nitelendirilen DEM Parti adayı Meral Danış Beştaş'ın aldığı oy yüzde 2 seviyelerinde kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019'da olduğu gibi bir kez daha DEM Partililerin desteğiyle koltuğunu korumayı başardı.AK Parti Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de MHP'nin adaylarını destekledi. AK Parti ve MHP'nin kendi adaylarıyla yarışa girdiği 22 ilin 8'ini AK Parti, 4'ünü MHP kazandı. CHP, 8 ilin başkanlığını aldı. Yeniden Refah Partisi Yozgat'ı, İYİ Parti ise Nevşehir'i kazandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonuçlarını Parti Genel Merkezi'nden takip etti. 2019 Yerel Seçimlerinde 11 ili kazanan MHP bu seçimlerde 8 ili korudu. Kesin olmayan sonuçlara göre kayyum yönetiminde olan Kars'ta MHP'nin adayı Ötügen Senger seçildi. Yine kesin olmayan sonuçlara göre Çankırı, Erzincan, Karaman, Osmaniye, Tokat, Gümüşhane ve Kırklareli'nde MHP kazandı.