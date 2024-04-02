AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: Bazı ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz ettik

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin geride bırakıldığını; vatandaşların, kullandıkları oylarla iradelerini sandıkta beyan ettiklerini belirtti.

Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Sayımın ardından, bugün saat 15.00'e kadar itirazı olan partiler; taleplerini ilçe seçim kurullarına ilettiler. Biz de AK Parti olarak, milli iradenin şeffaf bir şekilde sandıklara tahakkuku için bazı ilçelerimizde itirazlarımızı gerçekleştirdik. Şimdi; söz seçim kurullarında… İtirazların yeniden değerlendirilmenin ardından sonuçlar kesinlik kazanacak. Mazbatalar verilene kadar süreç devam etmekte olup; herkesi sabırlı, itidalli ve saygılı bir tutum içerisinde olmaya davet ediyorum."

Gaziosmanpaşa'da seçim sonuçları birbirine çok yakın biçimde tamamlanmış ve CHP adayı Hakan Bahçetepe ufak bir farkla önde tamamlamıştı.

Gaziosmanpaşa

CHP adayı Hakan Bahçetepe | 40.45

AK Parti adayı Hasan Tahsin Usta | 40.12

Beykoz'da da sonuçlar birbirine çok yakın seyretmiş ve CHP adayı Alaattin Köseler önde tamamlamıştı.

Beykoz