AK Parti’den seçilen Çukurca Belediye Başkanı: Şimdi harekete geçme zamanı

Başkan seçilen Demir, "Çok kıymetli Çukurcalı hemşehrilerim, partimizin çok kıymetli teşkilatı, sandıkları bir saniye bile terk etmeyen çok kıymetli müşahitlerimiz; zorlu ve yorucu seçim sürecinden zaferle çıktık. Bana gösterdiğiniz güvene minnettarım. Bana teslim ettiğiniz bu görevi layık olduğu şekilde dürüstçe, sevgiyle; yılmadan yorulmadan çalışarak yerine getireceğimden hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Seçim çalışmalarım süresince bizlerin yanında yer alan ya da almayan her kim olursa olsun hepinizden güler yüz, ilgi ve alaka gördüm. Buna minnettarım. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kapılarımız siz hemşehrilerimize sonuna kadar açıktır ve daima açık kalacaktır. Şimdi önümüzde 5 yıl gibi bir süre var. Bu süre içerisinde çok çalışarak bütün zorlukların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Aldığım oyların üzerime yüklediği sorumluluğun farkındayım farkındayım.

Hazırladığımız projeleri, seçim öncesi elimden geldiği kadar sizlere anlatmak için gayret gösterdim. Şimdi hayata geçirme zamanı. Çukurca'da yaşanacak değişim ve gelişmeler çok kısa bir süre sonra gözle görülecektir.

Şimdi verdiğimiz sözleri tutma zamanı, projelerimizi hayata geçirme zamanı, Çukurca'nın ger bir ferdinin gönlüne dokunma zamanı. Hep beraber el ele vererek Çukurca'mızı hak ettiği yere getireceğiz. Beni bu göreve layık gören tüm Çukurcalı hemşehrilerime, tüm parti teşkilatımıza ve Çukurca'mızın her bir ferdine tekrar tekrar teşekkür eder saygı ve sevgilerimi sunarım" dedi.