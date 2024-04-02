Başkan Erdoğan’dan küresel barış ve bölgesel istikrar için yoğun diplomasi

Türkiye ile ABD arasında İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin F-16 alım paketinin onaylanmasının ardından işbirliği odaklı önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Stratejik mekanizma dahil olmak üzere bu toplantılarda kararlaştırılan konuların 9 Mayıs'ta Washington'da somut işbirliği adımlarına dönüşmesi bekleniyor.Erdoğan'ın Biden ile görüşmesinde F-16 süreci ve Türkiye'nin F 35 projesi için ödediği 1.4 milyar doların iadesi, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve iki devletli çözüm, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konuları masada olacak.