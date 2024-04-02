CHP, Akdeniz’i DEM’e hediye etti

Mersin'de tartışmaların odağındaki ilçe Akdeniz'deki seçimler, CHP'nin ilçeyi DEM Parti'ye adeta hediye etmesiyle sonuçlandı. Mersin'de 31 Mart yerel seçimlerinde en çok merak edilen seçim bölgelerinden birisi Akdeniz ilçesiydi. Büyükşehir'de CHP'nin adayı Vahap Seçer'e destek karşılığında CHP tarafından DEM Parti'ye bırakılan Akdeniz'de kazanan DEM Parti oldu. Firari PKK'lı terörist Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni Hoşyar Sarıyıldız ve "İstiklal Marşı'nı okumak zorunda değilim" diyerek meclis toplantılarında İstiklal Marşı'nı okumayı reddeden, oğlu PKK operasyonunda öldürülen Nuriye Arslan'ın eş başkan adayları olduğu ilçede, DEM Parti yüzde 36.92 oy alarak seçimi kazandı.Mevcut Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Gültak ise yüzde 30.39 oy alırken, CHP'nin seçmenlerini DEM'e yönlendirmek için çıkarttığı, belediye başkanlığı başvurusu bile bulunmayan düşük profilli aday CHP'li Nesibe Teker Hazim ise yüzde 23.50 aldı. Eski Kültür Bakanı CHP'li İstemihan Talay, "Büyük Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü yöneticilerinin koltuk uğruna Mersin'de Akdeniz ve Toroslar ilçelerini DEM'e peşkeş çekme kararı almaları, Mersin'i emperyalist hayallere teslim etmektir'' demişti.