CHP’li eski yönetici öldü

Denizli'de, 31 Mart seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin Tavas ilçesi adayı Kadir Tatık'ın öne geçmesiyle, partinin ilçe başkanlığında kutlama yapıldı. Bu sırada 2 katlı parti binasının 1'inci katındaki balkon çöktü. Balkonda bulunanlardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan eski CHP Tavas İlçe Yönetim Kurulu üyesi, evli ve 2 çocuk babası, 60 yaşındaki oto tamircisi Mehmet Palaz, hayatını kaybetti. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Balkonun çökme anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.