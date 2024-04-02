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Giriş Tarihi: 2.4.2024

CHP’li eski yönetici öldü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
CHP’li eski yönetici öldü
Denizli'de, 31 Mart seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin Tavas ilçesi adayı Kadir Tatık'ın öne geçmesiyle, partinin ilçe başkanlığında kutlama yapıldı. Bu sırada 2 katlı parti binasının 1'inci katındaki balkon çöktü. Balkonda bulunanlardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan eski CHP Tavas İlçe Yönetim Kurulu üyesi, evli ve 2 çocuk babası, 60 yaşındaki oto tamircisi Mehmet Palaz, hayatını kaybetti. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Balkonun çökme anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
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CHP’li eski yönetici öldü
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