Çıldır’da seçim yenilenecek

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde aylarca süren seçim çalışmalarında 3 parti kıyasa yarıştı. AK Parti ve CHP'nin eşit oylar alması nedeniyle seçimler 2 Haziran'da yenilenecek.

Oy sayımı süresince az farkla CHP'nin adayı Nurettin Aygün seçimi önde götürse de sandıkların yüzde 100'ünün açılmasıyla sonuçlarda AK Partili Kemal Yakup Azizoğlu ile Aygün'ün aynı oyu aldığı tespit edildi. Memleket Partisi adayı Turgay Şirin ise yüzde 21,49 oyla üçüncü sırada yer alarak yarışın gerisinde kaldı.

Bu sonuca göre AK Parti ve CHP adayları Azizoğlu be Aygün yüzde 28,74 oy aldığı için yüksek seçim kurulu 2 haziranda seçimlerini yenileceği duyurdu.