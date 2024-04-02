Dadaşlar tarih yazdı

Erzurum'da Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Sekmen yüzde 50.42 oranında oy alarak üçüncü kez seçildi. Başkan Sekmen, 3 dönem üst üste başkanlık yapan ilk isim olarak tarihe geçti. Cumhur İttifakı, Erzurum'daki 11 ilçede de ilk sırada yer aldı. Sekmen, "Canla başla sürdürdüğümüz görevimize kaldığımız yerden daha müreffeh yarınlarımız için durmadan, yorulmadan, gece gündüz demeden çalışarak devam edeceğiz. Hizmetkârı olduğumuz kadim memleketimizde Can Erzurum'umuzdan almış olduğumuz güç ve destekle Cumhur İttifakı'mızın eser yatırımları daha güçlü bir şekilde artarak hayata geçecek inşallah. Şimdi vakit Türkiye Yüzyılı'mızda şehrimizin yüzyılını inşa etme vaktidir" dedi.