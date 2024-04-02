Düzce AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu: Türkiye genelinde ikinciyiz!

Düzce şehri de seçim sonuçlarında AK Parti'nin birinci olduğu iller arasında yer aldı. %2'lik oyla kaybedilen Akçakoca hariç AK Parti, Çilimli, Gümüşova, Merkez, Yığılca ilçelerini kazandı. Cumayeri, Gölyaka ve Kaynaşlı belediyelerini ise Cumhur İttifakı'nın diğer üyesi MHP kazandı.

AK PARTİ, DÜZCE'DE OYLARINI KORUDU



Düzce'de oyların büyük çoğunluğu korundu. Düzce'de AK Parti, %40.2 oranında oy aldı. Geçtiğimiz seçime Düzce'de MHP ile ittifak yaparak giren AK Parti, bu seçimde MHP ile ittifak yapmadı.

AK Parti'nin en çok oy aldığı ilk 5 şehir Rize, Trabzon, Erzurum, Konya ve Malatya olurken Düzce de %40 oranıyla bu şehirlerin arkasında yer aldı.

AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, seçim sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

HASAN ŞENGÜLOĞLU: DÜZCE 22 İL ARASINDA 2. OLDU!



'Öncelikle demokrasi mücadelesi şeklinde geçen bu yarışta başta vatandaşlarımıza sonra tüm siyasi partilerin temsilcilerine teşekkür ederim. AK Parti olarak Düzce'de başarılı bir seçim geçirdik. Türkiye genelinde ittifaksız girilen 22 il arasında en yüksek ikinci oyu aldığımız yer de Düzce oldu.

İlçelerde de başarılı grafiğimizi sürdürdük. Akçakoca ilçesini çok az bir farkla kaybettik. Çilimli, Merkez, Gümüşova ve Yığılca gibi önemli ilçelerde zafer elde ettik. Sonuçların tüm Düzce adına hayırlı olmasını temenni ederim.