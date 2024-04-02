Gizli ittifakla DEM oyları CHP’ye aktı

Yerel seçimlerde DEM Parti ile ittifak yapmadığını açıklayan CHP'nin gizli ittifakı seçim sonuçlarıyla gün yüzüne çıktı. 31 Mart seçimlerinin sonucuna göre CHP'nin yarışı kazandığı illerde DEM Parti oylarının buharlaştığı görüldü. Bazı illerde oy oranı yüzde 50 civarında düşen DEM Parti, bazı yerlerde ise hiç oy alamadı.2023 seçimlerinde o zamanki adı YSP olarak seçime giren DEM Parti'nin İstanbul'da oyu yüzde 8 iken son seçimde yüzde 2'ye geriledi.İzmir'de 2023 yılında yüzde 7 olan DEM oyları yüzde 4'e düştü. Tekirdağ'da yüzde 6 olan DEM oyları yüzde 3'e düştü.Adana'da yüzde 9 olan DEM oyu yüzde 5'e düştü.Antalya'da yüzde 4 olan DEM oyu yüzde 2'ye kadar geriledi.CHP'nin yıllar sonra kazandığı Adıyaman'da DEM oyu 12'den yüzde 2'ye kadar geriledi.Tüm bunların yanı sıra bazı illerde ise neredeyse DEM oyları tamamen yok oldu. DEM Parti'nin bir önceki seçimlerde belli oranda da oy aldığı Ankara, Mersin, Eskişehir, Bursa, Artvin ve Ardahan gibi illerde DEM Parti sıfır çekti. Ardahan'da bir önceki seçimde yüzde 21 olan DEM Parti oyunun neredeyse tamamı CHP'ye geçti. Diğer taraftan, DEM Parti'nin kazandığı illerden Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Van, Muş, Hakkâri, Ağrı ve Iğdır'da CHP oylarının gerilediği, buralarda da CHP seçmeninin DEM Parti adaylarına yöneldiği görüldü.İstanbul ilçelerinin 22'sinde aday çıkarmayan DEM Parti'nin bu ilçelerde tamamen CHP'yi desteklediği gözlemlendi. 22 ilçenin 16'sında DEM Parti'nin sıfır çektiği CHP'nin ise belediye kazandığı görüldü. DEM Parti 22 ilçede aday çıkarmadı, bu ilçelerin 16'sında CHP kazandı. Kazanamadığı diğer ilçelerde ise CHP'nin oylarını yine artırdığı görülüyor. DEM Parti aday çıkarmadığı Ataşehir, Avcılar, Esenyurt, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Eyüpsultan, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli ve Tuzla'da CHP adayları kazandı. DEM Parti İBB Adayı Meral Danış Beştaş seçimlerin ardından, "İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil" diyerek ittifakı itiraf etmişti.