‘Güçlü Gaziantep için çalışacağız’

Fatma Şahin oyların yüzde 38.83'ünü alarak üçüncü kez Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Gazianteplilere kendisine bir kez daha aynı görevi vermesi nedeniyle teşekkür eden Şahin, "Güçlü Gaziantep vizyonuyla kadim şehir Gaziantep için hiçbir kesimi ayırt etmeden çalışamaya devam edeceğiz. Hatalarımızdan ders alıp Gazianteplilerle birlikte geleceğin Gaziantep'ini hazırlayacağız. Tüm Gazianteplilere teşekkür ederim" dedi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde seçimi AK Parti adayı Mehmet Tahmazoğlu kazandı. En yakın rakibinin 2.5 katından fazla oy alan Tahmazoğlu, 4. kez Şahinbey Belediye Başkanı oldu. Tahmazoğlu resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 55 oy aldı.