MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Sandıktan çıkan karara saygımız tam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart seçimleriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Bahçeli özetle şunları söyledi:Milli irade sandıkta tecelli etti. Aziz milletimizin takdir ve tercihi başımızın üstünde. Sandıktan çıkan demokratik karara saygımız da tam. Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühim. MHP bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır.MHP ve Cumhur İttifakı'nın çok cepheli mücadelesine karşılık DEM takviyeli CHP'nin konjonktürel kimi rahatsızlık ve memnuniyetsizlikten istifade ederek sivrildiği açık. İktidar değişikliği olmuş gibi dedikodu çıkaran, erken seçim yaygarası koparan, bu kapsamda akıl tutulması yaşayan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle aymazlık ve ahlaki çarpıklık. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başında. Her alanda atılım ve reform hamlelerine kararlılıkla devam edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan devletin başı ve desteğimiz sonuna kadar arkasında. Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, Türk Devri'nin mihmandarı, yeni yüzyılın mihveri ve mihenk taşı.Milletimiz yerel seçimler kanalıyla bilhassa sosyal ve ekonomik sıkıntılarını paylaşmış, önümüzdeki sürecin gündem konusunu tayin etmiştir. MHP müessir bir başarı elde etmiştir. Televizyon ekranlarından maksatlı ve marazi iddialarda bulunan sözde uzman ve yorumcular ile muhalif tetikçiler yine hüsrana uğrayacaklar. Mücadelemiz ve millete hizmet azmimiz şevkle ve hız kesmeden sürecek.MHP ve Cumhur İttifakı daha çok çalışacak, milletle daha çok hemhal olacak, cesameti yaygınlaşan sorunların çözümüyle birlikte yerel yönetimlerdeki mevzi kayıplar da mutlaka telafi edilecek. İnanıyorum ki, 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım gelen dersleri mutlaka çıkaracak.