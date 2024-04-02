MHP’li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu Tokat’ı kazanmıştı: Bu zafere çok inandık

Rahmetli babam şunu söylerdi, kendisi de hep uygulamıştır. İki çeşit yönetici, idareci vardır. Biri makamlarına şeref veren biri de makamlarından şeref alan. 'Oğlum her zaman makamına şeref veren ol' derdi. 'Makamından şeref alan olma' derdi. Biz de bu anlayış içerisinde yolumuza devam edeceğiz. Bence en iyi nasihati bu olurdu. Bir de tevazu, çok önemli bir şey. Nezaket, kucaklaşmak çok önemli bir şey. Babam toplumun her kesimi ile kucaklaşmayı, tam bir devlet adamı olmayı nasihat ederdi. Onun öğrencisiyim, öyle olacak. Bundan sonra da böyle olacak" cevabını verdi.