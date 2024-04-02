Haberler Gündem Haberleri MİT tespit etti, Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi
Giriş Tarihi: 2.4.2024 23:44 Son Güncelleme: 3.4.2024 00:22

MİT tespit etti, Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi

Tunceli’nin Hozat ilçesinde terör örgütüne ait 2 sığınak ile patlayıcı madde, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İHA
MİT tespit etti, Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli İstihbarat Teşkilatımızdan elde edilen bilgiler neticesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ile beraber yapılan çalışmalar sonucu, 2 Nisan 2024 tarihinde Hozat ilçesi Aliboğazı bölgesinde icra edilen Şehit Savcı Murat Uzun 2024-14 Operasyonu kapsamında tespit edilen 2 mağara içerisinde patlayıcı maddeler mühimmatlar ve yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edilmiştir. Huzurumuzu kimsenin bozmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
MİT tespit etti, Tunceli’de teröristlerin inlerine girildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA