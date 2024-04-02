Neonazilerden şüpheleniliyordu! Çeyrek asır sonra cinayet aydınlatıldı

5 Ocak 1999 tarihinde Weissenburg Sokağı'nda karakolun hemen karşısında bulunan Würzburg Türk Alman Dostluk Derneği lokalinde meydana gelen olayda başında kar maskesi bulunan kimliği belirsiz bir kişi, saat 19.00 sıralarında dernek lokalinden içeriye girdi. Hiç bir şey konuşmayan saldırgan, belinden çıkardığı tabancayı dernek başkanı olan Edip Saraç'a doğrultup 5 el ateş etti. Saraç herkesin gözü önünde kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kapının önüne park ettiği motosikletle kaçtı. Saraç olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçarken yolda bir Alman vatandaşına da çarpan saldırgan, yüzü kapalı olduğu için de eşkali tam olarak belirlenemedi.

NEONAZİ ŞÜPHESİ

O dönem 8'i Türk biri Yunan toplam 9 kişinin Neonaziler tarafından öldürülmesi nedeniyle cinayet, Almanya'da geniş yankı uyandırdı. Güvenlik güçleri, olayın aydınlatılması için "Sarac" adlı 25 kişilik özel bir ekip kurdu. Olay sabahı, Edip Saraç'ın oğluyla kavga ettiğinin tespit edilmesiyle bir süre Akın Saraç "şüpheli" olarak gözaltına alındı. Fakat daha sonra serbest bırakıldı.

25 YIL SONRA GELEN ADALET

Cinayetle ilgili yıllarca hiçbir bilgiye ulaşılamazken, 25 yıl aradan sonra ilginç bir gelişme yaşandı. Würzburg Eyaleti'nde görülen başka bir davada verilen ifadeler, korkunç cinayetin aydınlatılmasını sağladı. Cinayetin işlendiği tarihte 24 yaşında olan fakat delil yetersizliğinden o dönemde serbest kalan Lokman K. (49) ve babası Tahir K. (66) başka bir davada ele geçirilen bilgiler sonucu gözaltına alındı. Saraç'ın bir dönem arkadaşı için kefil olduğu 350 bin Mark için Lokman K. tarafından öldürüldüğü belirlendi.

KAZI YAPILIYOR

Polis, Lokman K. (49) ve babası Tahir K.'nin (66) verdiği bilgiler doğrultusunda 25 yıl önce işlenen cinayetin silahını bulmak için Würzburg'un Sanderau bölgesinde ve sanıkların Zellingen ve Arnstein'daki evlerinin bahçelerinde kazı çalışması başlattı. Fakat Cinayet silahı bugüne kadar bulunamadı.