Oyları eriyen İyi Parti, seçimli kongreye gidiyor

1 Mart yerel seçimlerinde oy oranı yüzde 3.7'ye kadar düşen İyi Parti, seçimli kongreye gitme kararı aldı. Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Muhasebemizi ve özeleştirimizi yapacağız" dedi. Akşener'in, "Kongrede aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt vermemesi dikkat çekti.14-28 Mayıs seçimlerinden bu yana iç krizlerle boğuşan İyi Parti'de yerel seçim süreci hüsranla sonuçlandı. 2019'da yüzde 7.5 oy alan partinin yüzde 3.7'ye kadar gerilemesi, Akşener'e yönelik "istifa" çağrılarını tetikledi. Dün kameraların karşısına geçen Akşener, en kısa sürede olağanüstü seçimli kongreyi toplayacaklarını duyurdu. Yerel seçimlerin, cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir olgunluk ve zarafetle tamamlandığını dile getiren Akşener, alınan sonuçlara ilişkin tüm sorumluluğu üstlendiklerini vurguladı. Seçimli kongrenin tarihini ve aday olup olmayacağını açıklamayan Akşener, "Parti tüzüğümüzün, genel başkan olarak bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" ifadelerini kullandı. İyi Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, seçimlerde alınan kötü sonuçların ardından görevinden istifa ettiğini duyurmuş, Meral Akşener'i de istifaya davet etmişti.