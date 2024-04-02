Şırnak’ta yürüyüş sırasında olaylar çıktı

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğden Kılıçgün Uçar, DEM Parti Milletvekilleri Saliha Aydeniz, Zeki İrmez ve DEM Parti yöneticileri ve çok sayıda kişi Şırnak merkez ve Uludere İlçesi seçim sonuçlarına itiraz etmek için İlçe seçim kuruluna yürümek istedi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile yapılan müzakere sonucunda sadece milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinden oluşan bir ekibin ilçe seçim kuruluna gitmesine izin verileceği belirtildi.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Çiğden Kılıçgün Uçar, DEM Parti Milletvekilleri Saliha Aydeniz, Zeki İrmez, Şırnak Belediye Başkan Adayı Turan Saltan ve parti yöneticileri Ömer Kabak Meydanı üzerinden yürüyerek seçim kuruluna gitmeye karar verdi.

Heyetin yürüyüşünden sonra vatandaşlarda peşlerinden gidince polis dağılmaları yönüne anons yaptı. Ömer Kabak Meydanında önleri kesilen grup yürümekte ısrar edenince polis biber gazı ve plastik mermiler ile müdahale etti. Yaşanan olaylarda 11 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti Şırnak Belediye Başkan adayı Turan Saltan'ın gözaltına alındı. Yapılan görüşmeler sonucunda Saltan serbest bırakıldı. Saltan'ın yaşanan olaylar sırasında burnunun kanadığı gözlemlenirken, tedavi olmak için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gitti.