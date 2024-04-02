TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan yeni anayasa mesajı: Bu imkan Meclis’te var

"KAPSAYICI, KUŞATICI BİR ANAYASA..."

Seçimlerin artık geride kaldığını ifade eden Kurtulmuş, "Türkiye büyük bir olgunlukla gerçekleştirdiği ve sonuçlarını kabul etmek bakımından tereddütsüz milletin bütün fertlerinin aynı şekilde kabul gösterdiği bu yerel seçim sonrasında şimdi 2028 yılına kadar 4 yıl seçimsiz bir dönemde yönetilecektir. Bu 4 yıllık süre içerisinde özellikle milletvekili arkadaşlarımıza çok büyük sorumluluklar düştüğünü hepimiz biliyoruz, bunun farkındayız. Bu 4 yıl içerisinde hiç şüphesiz milletin beklediği, milletin hayrına olacak yasama faaliyetlerini Meclis'te gerçekleştireceğiz. Milletin ihtiyacı olan yasalar inşallah sizlerin gayretleriyle çıkacaktır." diye konuştu.

Ayrıca bunun da ötesinde ve üstünde Türkiye demokrasisinin standartlarını yükseltmek için 28. Dönem Meclisi'nin önünde iki temel sorumluluk daha durduğunu dile getiren "Önümüzdeki dönemde seçimin olmaması bu anlamda partiler arasında yapıcı bir diyaloğun kurulmasıyla birlikte Meclis'te ümitle temenni ediyorum ki yeni ve daha verimli bir çalışma dönemi başlayacaktır. Bu dönemde yıllardır konuştuğumuz, Meclis'in yeni, demokratik, daha katılımcı ve söz haklarını genişleten, karar alma süreçlerini hızlandıran, yasama yapma kalitesini artıran yeni bir iç tüzüğe kavuşması için partiler arasında diyalogla süratle bu meselenin çözülmesini ümit ve temenni ediyoruz. Bu Meclis'in ikinci temel ödevi ise yeni, çağdaş, demokratik, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasayı yapmak mecburiyetidir." dedi.

"PARTİLERİN ANAYASASI OLMAZ, ANAYASA TEKLİFLERİ OLUR"

Kurtulmuş, Türkiye'nin 150 yıllık tarihi içerisinde hep birilerinin kendini milletten üstün gördüğünü, ülkeyi yönetme yetkisini kendisinde gördüğünü ve anayasa yapma işini millete bırakmadığı, kendilerinin yaptığı birtakım darbe ürünü anayasalarla yönetildiğini kaydetti.

"Şimdi tekrar, aynen 1921 Anayasası'nda olduğu gibi Türkiye'nin katılımcı, güçlü bir anayasa yapma imkanı bu Meclis'te vardır. Yeter ki iyi niyetle samimi olarak bu meselenin takipçisi olalım." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Artık kaç kere değiştirilirse değiştirilsin, 1980 ve 1960 darbelerinin o karanlık eserlerini bünyesinde taşıyan bu mevcut anayasadan Türkiye'nin sivil siyasetinin kurtulma vakti çoktan gelmiştir. Bu bir fantezi değildir, bu Türkiye'nin demokratik standartlarının yükseltilmesi için bir zorunluluktur. Ümit ediyoruz ki burada yeni dönemde ortaya çıkacak anlayış birliği içerisinde, hiç millete bile gitmeye gerek kalmadan Meclis'te oluşacak çok büyük bir ittifakla yeni bir anayasa yapmak mümkün olur ve bu şeref 28. Dönem milletvekillerinin üzerinde olur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de anayasa yapma gücünün TBMM'de olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "TBMM'nin dışında ve üstünde hiç kimsenin ya da hiçbir çevrenin tek başına anayasayı yapma imkanı da yetkisi de böyle bir ayrıcalığı da olmaz. Onun için diyoruz ki siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, hukuk çevreleri, bu konuyla ilgili görüşü olan herkes görüşlerini masaya getirir. Önemli ve yapıcı bir müzakere zeminin açılması mümkün olur ve Türkiye'de yeni bir anayasanın yapılabilmesi gerçekleşir. Partilerin anayasası olmaz, partilerin anayasa teklifleri olur." ifadelerini kullandı.

Anayasa konusunda hazırlığı olan partileri bildiklerini, diğer siyasi partilerin de kendilerince önemsedikleri veya en azından öne çıkardıkları noktaları, sivil bir anayasa çalışmasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini temenni ettiğini belirten Kurtulmuş, birlik ve yapıcı bir üslupla bir araya gelinmesi durumunda Türkiye demokrasinin önündeki önemli adımlardan birisi olan sivil, yeni bir anayasanın yapılacağını, bu şerefin de TBMM'ye ait olacağını kaydetti.

Kurtulmuş, İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

İftar yemeğine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, eski TBMM Başkanları Mustafa Şentop, Bülent Arınç, Mehmet Ali Şahin, İsmet Yılmaz, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop, İsmail Kahraman, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Ömer İzgi, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, TBMM Başkanvekilleri, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.