Terörist Pınar Birkoç adliyeyi kana bulamıştı Ablasından skandal savunma: Kötü bir tesadüf



SALDIRIYLA İLGİSİNİN OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Birkoç, 6 Şubat'taki mahkemeye katılıp katılmayacağını bilmediğini, bir gece öncesi gardiyanın kendisine yarın mahkemeye katılacağını söylemesi üzerine haberinin olduğundan bahsetti. Sanık, 6 Şubat sabahı mahkemeye geldiğini ve olayların olup biterken kendisinin duruşmayı beklediğini, duruşma sonrası nezarethaneye indirildiğinde kardeşi Pınar Birkoç'un adliyeye yönelik saldırıda bulunduğunu öğrendiğini ileri sürdü.



"KARDEŞİM PINAR'IN YAPTIĞINDAN BİZ SORUMLU TUTULDUK"

Savunmasına devam eden Necmiye Birkoç, "Olan bitenden haberim yoktu. Ablam Nejla Birkoç Kasım sonu İstanbul geldi. Bankadan kredi çekmiştik onu ödemesi gerekiyordu. Kardeşim Pınar'ın yaptığından biz sorumlu tutulduk. Hakkımızda ne senaryolar yazıldı. Ben sizi rehin alacakmışım, onlar yardım edecekmiş. Böyle birler yapacak olsam buradan sağ mı çıkarım ?" dedi.



"O GÜN BURADA OLANLAR ÇOK KÖTÜ BİR TESADÜFTÜ"

Birkoç savunasında kardeşinin yaptıklarından sorumlu tutulduğunu belirterek "O gün burada olanlar çok kötü bir tesadüftü. Ablam ve ben sorumlu tutulduk. O zaman tüm suçluların ailesini tutuklayıp ağırlaştırılmış müebbetle yargılayın. Savcı bizi suçlamaya o kadar hazırdı ki o gün, 'Neden Pınar ile telefonda görüşmedin, neden Pınar görüşmeye gelmedi' diye sorular sormuştu. Sırf kardeşiz diye onun yaptığından biz sorumlu tutulamayız. Ablamla bana kurulan bir komplo var. Bunları ne uğruna yapacaktım kaçmak için mi? Kimse de nereye kaçıyorsun demiyor. Karşınızdaydım beni dinlediniz. Böyle bir şey yapacak olsam halimden tavrımdan anlardınız. Tek sorun Pınar'ın ablaları olmamız" diyerek tahliyesini talep etti.



TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, dosyasının ayrılarak devam etmesine karar vererek duruşmayı ertelendi.