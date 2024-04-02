Unutulan vaatlere karşı hizmet sözü kazandı

Kırklareli'nde seçim nefes nefese geçti. Cumhur ittifakı Kırklareli belediye başkan adayı Derya Bulut oyların yüzde 41.50'sini alarak başkan seçildi. Rakibi CHP'nin adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise yüzde 40.71 oy aldı. Bulut, seçim sonrası SABAH'a yaptığı açıklamada "Kazanan Kırklareli oldu, kaybeden yok. Şehrimize hak ettiği hizmetleri yapmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi. Bulut'un seçim klibi büyük beğeni toplamıştı. Sosyal medyada binlerce kişinin izlediği klipte yıllardır kentte yaşanan alt yapı sorunları ve yerine getirilmeyen vaatler "Nerede o vaatlerin söyle söyle..." şarkısıyla sorulmuştu. Bulut, 2019'da 112 oy farkla seçimi kaybetmişti.