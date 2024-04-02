Son dakika: Van’da belediye başkanlığı AK Parti’ye geçti

Son dakika haberleri: "PKK sizi tükürüğünde boğar" diyen DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği" olmadığı ortaya çıktı. Van Seçim Kurulu, ikinci olan aday Abdulahat Arvas'a mazbatayı vermeyi kararlaştırdı. Zeydan'a memnu hakları iade eden hakim hakkında ise soruşturma başlatıldı.
Zeydan ile ilgili süreç şöyle:
YASALARA UYGUN DEĞİL
Zeydan hakkındaki bir cezanın infazından sonra bekleme süresi dolmadan seçme ve seçilme gibi memnun haklarının iadesi yapılıyor. Mevcut yasalara göre cezası infaz edilen hükümlü memnu haklarının iadesi için başvuruda bulunabiliyor. Ancak iade için cezasının infazından itibaren 3 yıllık bir sürenin dolmuş olması gerekiyor. Cezanın infazından itibaren 3 yıl geçmemişse hiçbir şekilde yasaklanmış hakların geri verilmesi talebinde bulunulamıyor.
BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ
Başsavcılık, iadenin yasalara uygun olmadığını fark edip itiraz etti. Başsavcılığın itirazını değerlendiren mahkeme, bu koşulların yerine gelmediğini belirterek memnu haklarını geri aldı. Böylece Zeydan seçilme yeterliliğini kaybetmiş oldu.
MAZBATA VERİLMEYECEK
Zeydan seçilme yeterliliğini kaybettiği için seçimi kazandığı ve belediye başkanı olduğuna ilişkin mazbatayı alamayacak.
İKİNCİ ADAY BAŞKAN
Yasalara göre bu tür durumlarda mazbata ikinci adaya veriliyor. AK Parti adayı seçimlerde ikinci sırada yer aldı. Van İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı seçimde ikinci sırada yer alan AK Parti Van adayı Abdulahat Arvas'a verme kararı aldı. Karara itirazlar devam ediyor.
HAKİM HAKKINDA SORUŞTURMA
Zeydan'a yasal süre dolmamasına karşın memnu haklarının iadesi kararını veren hakim hakkında da soruşturma başlatıldığı bildirildi.