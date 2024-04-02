Son dakika: Van’da belediye başkanlığı AK Parti’ye geçti

Zeydan ile ilgili süreç şöyle:

YASALARA UYGUN DEĞİL

Zeydan hakkındaki bir cezanın infazından sonra bekleme süresi dolmadan seçme ve seçilme gibi memnun haklarının iadesi yapılıyor. Mevcut yasalara göre cezası infaz edilen hükümlü memnu haklarının iadesi için başvuruda bulunabiliyor. Ancak iade için cezasının infazından itibaren 3 yıllık bir sürenin dolmuş olması gerekiyor. Cezanın infazından itibaren 3 yıl geçmemişse hiçbir şekilde yasaklanmış hakların geri verilmesi talebinde bulunulamıyor.